劉德立出席巴拿馬中華總會會館活動

為鼓勵僑胞從事正當休閒娛樂及提供舉辦活動之場所，僑務委員會補助巴拿馬中華總會辦理會館裝修及更新設備，並邀請駐巴拿馬大使劉德立代表參加落成剪綵典禮。

剪綵典禮於16日上午在總會會館舉行，由秘書長周健主持。劉德立致詞肯定中華總會長期為促進僑社和諧發展之貢獻，並期許透過僑委會陸續致贈該會之卡拉OK、醒獅團裝備及設備更新及裝修，能進一步凝聚僑胞對中華民國政府之向心力。1060117

(中央社)