號稱無敵的F-22戰機並不完美 也有弱點

F-22雖然飛行性能極強，但是問世較早，航電以現在眼光來看性能較弱。(圖/vehicleswallpapers)

美國F-35聯合打擊戰機計畫是否能持續引發爭議，很多航空專家想到它更優秀的大哥F-22猛禽戰機，開始討論F-22重開生產線的可能性。確實，F-22稱的上世界上最先進的戰機。但是它仍有幾個弱點，主要與它的出生時代有關，也就是它的感應器沒有現代新戰機那麼豐富。

「戰爭很無聊」網站(War is Boring)刊登軍事作家大衛．艾契波德(David Archibald)的文章，他認為F-22戰機不具備紅外線偵測器，而這種設備在許多戰機中都有，可以做為雷達搜索的補充，比如俄國的Su-35、MiG-35，以及歐洲颱風戰機等。美國則相對不重視這件設備，雖然曾經在F-14雄貓戰機( Tomcat)上裝有紅外線/光學偵察器(IRST)，不過後來的F / A-18E超級大黃蜂戰機都採用額外掛載的筴艙，而不是內建在戰機當中。

裝在歐洲颱風戰機上的IRST紅外線搜索器，許多戰機上都已具備。(圖/德國空軍)

F-22戰機也缺乏側視雷達(side-looking radars)，它的雷達只有一面，雖然是性能強大的主動電子式，但是要是在雷達性能相同的情況下，遇到擁有側視雷達的對手，搜索的速度可能會弱於對手。有些異議認為俄羅斯的T-50和中國的殲20具有側視雷達。

為何性能強大的F-22會暴露這些缺點?原因可以追溯到猛禽戰機的起源。F-22是在1981的「高級戰術戰鬥機」(ATF)計劃的獲選者。原先美國空軍委託通用動力公司(GD)和麥道公司(MD)各自設計原型戰機，戰鬥機的性能必須達到極速2.5馬赫，並且具有對地攻擊能力。不過後來這項計畫經過多次調整，不再重視對對性能，單純以空優格鬥戰機為主。

最後是由通用與洛克希德的YF-22原型機勝過麥道與諾斯洛普的YF-23，不過由於預算超支，因此決定捨棄掉昂貴的紅外線傳感器與側視雷達等系統。此時也沒人覺得不對勁，因為F-22在各種性能表現上都極為優出，包括機首的AN/APG-77雷達，也是同時代性能最好的主動電子掃描式雷達。

但是在過去十年中，電子設備的處理能力，以及光學電子的靈敏度已經大為提高，同時電子設備的製造成本卻大幅下降。因此較晚問世的戰機，都搭上了這毀新時代電子設備的列車，然而較早問的F-22卻沒有。使得F-22在航空電子的表現上，比不上其他的戰機，包括潛在的對手蘇愷35，或是準備量產的T-50，也包括大陸的殲20、殲31等，這是考量重開F-22生產線時，必須注意的問題。

(中時電子報)