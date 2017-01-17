格殺勿論！杜特蒂打擊恐怖份子 人質性命擺一邊

菲律賓總統杜特蒂鐵腕治國。（美聯社）

管你什麼人權，菲律賓總統杜特蒂鐵腕整治菲律賓，繼毒販之後，他對菲南武裝份子也祭出「格殺令」，就算犧牲人質，也在所不惜。

杜特蒂14日回到老家達沃市，新華社報導，他對商界發表談話表示，已經下令菲國海軍和海岸警衛隊，「如果發現綁匪試圖逃跑，把他們都炸掉。」那人質怎麼辦？杜特蒂說，「對不起，（人質成為）附帶傷害」杜特蒂對可能遭綁架的人說，「所以，最好別讓你自己被綁架了」。

菲律賓南部回教分離主義組織阿布沙耶夫（Abu Sayyaf），經常在菲律賓南部地區及菲律賓與馬來西亞、印尼之間的海域製造綁架案，以勒索贖金。

3個月前，一名韓國籍船長及一名菲律賓籍船員遭阿布沙耶夫武裝組織在海上綁架。這兩名人質14日獲釋。杜特蒂的顧問杜雷查說，兩人獲釋的背後沒有贖金交易，阿布沙耶夫手中仍有至少27名人質，其中許多人是外國船員。

(中時電子報)