要求高鐵南延 屏東議員高喊賀陳旦下台！

30名屏東縣議員不分藍綠齊聚議會，高舉「高鐵南延」、「交通平權」牌子呼口號，要求高鐵南延到屏東。（潘建志攝）

縣議會將發動10萬份連署，議長周典論（前）率先簽名，若交通部仍不正視屏東鄉親的需求，將率眾北上抗議。（潘建志攝）

「9分鐘900億元是怎麼算的，一句話就擋掉高鐵到屏東？」高鐵南延屏東議題持續發燒，30名屏東縣議員17日不分藍綠齊聚議會，高舉「高鐵南延」、「交通平權」牌子呼口號，要求高鐵南延。議員們高喊「賀陳旦滾蛋！」並將發動10萬人連署，若交通部仍不回應，將到台北抗議。

議長周典論說，數十年來屏東交通建設長期受忽視，國道建設落後26年、台鐵建設落後33年、鐵路電氣化落後43年，高鐵建設要落後幾年？屏東人口84萬多人，每年觀光人數破千萬人次，卻長期成為重大建設下的孤兒。

他說，高鐵在設計之初，就有南延屏東的計畫，技術上也非不可行，中央有官員為了阻擋高鐵到屏東，竟說出「省9分鐘要花900億元」的話，但翻遍所有報告都未看到相關資料，根本毫無根據，「到底是怎麼算出來的？」

恆春鎮籍議員李志偉和滿州鄉籍議員陳文弘說，恆春半島居民要到左營高鐵站起碼要2小時，多少時間都浪費在交通上，「屏東人沒有繳稅嗎？為何不能享受舒適快速的高鐵？」

包括民進黨、國民黨、台聯、無黨籍、原住民及離島縣議員全都到場聲援，要中央政府公平對待屏東人，並決定在縣內發動10萬份連署，若交通部仍不正視屏東鄉親的需求，將率眾北上抗議。

(中時)