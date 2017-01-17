準備打組織戰？ 柯P：已適應選舉政治
為因應2018選戰，外傳台北市長柯文哲指派副市長陳景峻為打「組織戰」備戰，議員形容他「開竅了」，柯文哲昨說，「不是開竅，應該叫做適應」。他表示，過去在台大擔任外科加護病房主任，病人都插管不會講話；拔管後就要離開ICU（加護病房），也不用跟他說話。現在至少要適應「看到人要握手，要保持笑容。」
柯文哲昨出席活動時受訪表示，投入選舉的原則就是「朋友要多、敵人要少，盡量爭取最多支持。」至於時代力量的支持是否重要？柯文哲回說，「廢話！每個當然都很重要」，這是common sense（常識）。他同時指出，時代力量黨主席黃國昌曾找過他，並談及選舉相關話題；柯向黃建議，爭執衝突難免，最好跟民進黨先協調，「事先協調，可以減少事後衝突。」
曾被柯形容與「每天都在跟洪智坤互相毀滅」的政風處長劉明武也將告別北市府，柯文哲昨表示，政風單位人事屬於一條鞭系統，由法務部廉政署直接管轄，做滿6年調動與北市府無關。至於上任兩年柯團隊離去一半？他表示人來來去去很正常。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。