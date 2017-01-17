準備打組織戰？ 柯P：已適應選舉政治

為因應2018選戰，外傳台北市長柯文哲指派副市長陳景峻為打「組織戰」備戰，議員形容他「開竅了」，柯文哲昨說，「不是開竅，應該叫做適應」。他表示，過去在台大擔任外科加護病房主任，病人都插管不會講話；拔管後就要離開ICU（加護病房），也不用跟他說話。現在至少要適應「看到人要握手，要保持笑容。」

柯文哲昨出席活動時受訪表示，投入選舉的原則就是「朋友要多、敵人要少，盡量爭取最多支持。」至於時代力量的支持是否重要？柯文哲回說，「廢話！每個當然都很重要」，這是common sense（常識）。他同時指出，時代力量黨主席黃國昌曾找過他，並談及選舉相關話題；柯向黃建議，爭執衝突難免，最好跟民進黨先協調，「事先協調，可以減少事後衝突。」

曾被柯形容與「每天都在跟洪智坤互相毀滅」的政風處長劉明武也將告別北市府，柯文哲昨表示，政風單位人事屬於一條鞭系統，由法務部廉政署直接管轄，做滿6年調動與北市府無關。至於上任兩年柯團隊離去一半？他表示人來來去去很正常。

(中時)