百分卷換百元券 市議員鄭功進送暖清寒學子
「以鼓勵代替補助！」台中市後車頭發展協會連續3年舉辦歲末圍爐寒冬送暖餐會，今年特結合台中國小、勞工局等單位合作，希望能不只給魚、更要給釣竿！透過就業輔導的媒合，協助弱勢家庭改善現狀；理事長鄭功進與市府共同捐贈百份百元禮券，希望在地清寒學子能憑100分的考券進行兌換，追求自我實現的學業表現。
鄭功進表示，每年舉辦的寒士送暖都是意義非凡！因他相信社會救助是社會福利政策與服務推動的源頭，也是預防社會問題；為不讓弱勢戶孩子輸在起跑點，特加碼募集百元禮券，藉由「百分卷換百元券」活動，讓弱勢孩童能購買所需文具及日用品，提高學習動機。
台中國小校長劉淑秋說，希望將弱勢關懷層面納入教育的一環，讓學生能從小培養對弱勢者的同理心，以不同的視角去學習付出；期許更多弱勢孩童能追求自我實現，透過百元禮券贈清寒學子的活動，鼓勵學生追求學業上的表現。
鄭功進認為，地方民代除要代替市民監督市政外，亦應主動負起社會公益責任。大環境雖然辛苦，但社會的關懷更不能因此而停擺；希望藉此活動拋磚引玉，整合民間資源投入社會救濟，建立下一代正向積極的人生態度，只要肯努力，未來必能締造人生璀璨的一片天。
(中時)
關鍵字：鄭功進、台中市後車頭發展協會、禮券
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