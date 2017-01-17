春節掃除 圾垃車時間掃掃QR Code便知

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過年大掃除，垃圾車時間一掃就知！為方便民眾掌握春節垃圾清運資訊，環保署彙整全國各縣市春節垃圾清運時間表，於「清淨家園顧厝邊綠色生活(EcoLife)網」，民眾亦可掃描QR Code快速查詢相關資訊。

除了新竹縣五峰鄉、雲林縣口湖、四湖及元長鄉、南投國姓鄉是除夕（1月27日）開始停收垃圾，其他縣市都是從初一（1月28日）開始停收；至於開始收垃圾時間，六都除了台中市初一（1月28日）就有定點收垃圾，其他五都及基隆市、連江縣是從初四（1月31日）開始收垃圾，其他縣市則從初五（2月1日）起才開始收垃圾。

環保署指出，配合年終大掃除，清潔隊業務量大增，民眾如有大型廢棄物（如大型家具、家電等）需清運時，請務必提前聯絡清潔隊，以便安排時間進行清運，民眾也可以使用手機掃描QR code，或上「清淨家園顧厝邊綠色生活(EcoLife)網」查詢相關清運時間與資訊。

(中時)