NCC新媒體論壇 產官學探討數位經濟

國家通訊傳播委員會（NCC）今天（17日）在位於台北市仁愛路的交通部集思國際會議中心舉行「新媒體論壇－數位經濟大趨勢」，邀請行政院政務委員唐鳳以「開放治理的數位政府」為題，分享政府部門運用數位科技即時跟上數位時代的進程，也以「數位廣告測量新思維」、「多螢跨屏數位內容創新浪潮」、「線上影音平臺數位經濟發展」等三大主題，邀請產官學界各界代表從不同的角度探討網路治理的數位經濟議題。

NCC主委詹婷怡於開場致詞時表示，隨著資訊基礎建設普及化，以網際網路為基礎，透過固定網路或行動上網設備進行的經濟活動，已無所不在，隨時服務，跨越國界，不同創新靈感間的激盪、新興商機的競爭發展等，都在網網相連的數位環境中迅速蓬勃發展，並帶來所謂帶動創新、就業、經濟成長的「數位經濟」（Digital Economy）典範轉移。

過去OECD定期公布《通訊傳播展望年報》（OECD Communications Outlook），自2015年起即轉而發布《數位經濟展望年報》（OECD Digital Economy Outlook），關注數位經濟帶來各項議題，可見先進國家所關注的焦點，已從促進不同產業間的匯流，轉向如何藉由新興數位服務需求帶動基磐環境活用與厚實利基，以及使民眾及企業能夠具適當的數位技能，以充分掌握數位機會。

詹婷怡主委強調，在數位經濟時代，基磐競爭瓶頸管制仍為重要議題，適當採取輕觸管制避免阻礙創新，數位經濟涵蓋層面多元多樣，宜廣泛觀測以及時與社群對話，廣泛包容並賦權使用者成為數位公民，以充分掌握數位機會。尤其是面對新興數位經濟產業，施政思維宜以網路多方治理為優先。

至於數位經濟發展其他所涉及面向，包括大數據、雲端等技術及應用、影視音內容產業的發展、以及數位人權、普及使用、資訊素養與培力等面向，都是數位經濟的發展關鍵議題，這也是NCC在近期於匯流法制推動工作中率先推動「電信管理法」與「數位通訊傳播法」架構數位經濟的基礎環境並帶入網路治理的精神，同持持續整頓電視市場及跨平台環境市場秩序，並規劃未來廣三法修法草案的調整以融入數位經濟的環境中。

NCC表示，影音內容產生的數位經濟，其市場範圍也逐漸由影片使用的語言、觀眾收視喜好、在地風俗等來界定，而不再限於地理疆界劃定的國家。數位化服務逐漸取代了傳統商業模式，使產業界線定義變得模糊。在這樣的潮流下，無論是通訊傳播產業、學術單位或是政府部門，皆高度重視這個議題，也因此，本次新媒體論壇在報名系統開放後旋即爆滿，參與論壇人士不僅來自通訊、傳播及資訊產業，亦有大專院校及公民團體成員共約200人參與。

(旺報)