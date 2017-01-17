大陸H7N9猛烈 旅遊經商要注意

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衛福部疾管署今天表示，中國大陸、香港及澳門近一週公布H7N9流感病例數驟增。中國大陸還有2起疑似人傳人事件。

衛生福利部疾病管制署下午進行疫情週報，根據統計，中國大陸、香港及澳門今年1月9日至1月16日新增公布100例H7N9病例，以江蘇省新增病例數最多，香港及澳門病例都從廣東省移入。

疾管署疫情中心主任劉定萍表示，中國大陸近期H7N9流感病例數驟增，從9日到16日就有98起，以江蘇省及浙江省最多，個案多有禽類、活禽市場暴露史。但有2起疑似人傳人事件，為江蘇省1對父女、安徽省2名同病房患者，都是前後發病。

自入秋（2016年10月1日）迄今，中國大陸江蘇省、浙江省、安徽省、廣東省、福建省、貴州省、上海市、湖北省、湖南省、河南省、江西省、山東省、香港及澳門共累計146例H7N9病例。

全球自2013年迄今累計944例，影響包含中國大陸、香港、澳門、台灣、加拿大及馬來西亞；世界衛生組織（WHO）於2016年12月19日更新統計，累計322例死亡。

中國大陸往年11月至次年5月為流行季，根據中國疾控中心報告，本季部分地區疫情上升速度高於往年同期；目前病例數已為歷年同期最高。

疾管署提醒，春節將至，民眾旅遊、探親機會增加，兩岸往來將更為頻繁，務必注意個人衛生及飲食，避免接觸禽鳥與出入活禽市場，食用雞、鴨、鵝及蛋類要熟食，降低感染風險。1060117

(中央社)