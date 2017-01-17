吃堅果要睜大眼 陸專家：防發霉物入口

我要評比

過年期間邊看電視、邊啃堅果最好不要任性閉眼吞，上海食品安全工作聯合會會長顧振華說，堅果在收穫和儲存時一旦保存不當易生霉，要吃堅果，請先瞪大眼睛瞧一瞧。

新民網報導，顧振華特別指出，堅果的胚芽部位更易發生霉變，產生黴菌毒素；另外堅果油脂含量較高，油脂也可能變質腐敗，因此要特別注意堅果挑選以及儲存環境，在乾燥、陰涼處存放。

報導表示，堅果類食品最大的風險是容易發霉，尤其是花生、豆類，內部的胚芽部分更易發霉，且較難發現，例如花生內部發霉，只有掰開兩半後，才能看見那個中間的突起部分。

報導指出，花生、開心果等堅果發霉時容易滋生黃麴毒素，其中毒性最強的是黃麴毒素B1，可以對肝臟細胞和腎臟細胞造成很大的損害，中毒者有可能因為肝臟衰竭和尿毒症死亡。1060117

(中央社)