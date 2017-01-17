吃堅果要睜大眼 陸專家：防發霉物入口
過年期間邊看電視、邊啃堅果最好不要任性閉眼吞，上海食品安全工作聯合會會長顧振華說，堅果在收穫和儲存時一旦保存不當易生霉，要吃堅果，請先瞪大眼睛瞧一瞧。
新民網報導，顧振華特別指出，堅果的胚芽部位更易發生霉變，產生黴菌毒素；另外堅果油脂含量較高，油脂也可能變質腐敗，因此要特別注意堅果挑選以及儲存環境，在乾燥、陰涼處存放。
報導表示，堅果類食品最大的風險是容易發霉，尤其是花生、豆類，內部的胚芽部分更易發霉，且較難發現，例如花生內部發霉，只有掰開兩半後，才能看見那個中間的突起部分。
報導指出，花生、開心果等堅果發霉時容易滋生黃麴毒素，其中毒性最強的是黃麴毒素B1，可以對肝臟細胞和腎臟細胞造成很大的損害，中毒者有可能因為肝臟衰竭和尿毒症死亡。1060117
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。