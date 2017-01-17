大學生徒步百公里送愛 馮勝賢帶鏢走

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退役職棒球星馮勝賢、體育主播常富寧今天背著行囊，從花蓮出發，參與實踐大學師生發起的愛心行腳活動，捐贈文具與飛鏢器材，並且現場教學。

「翻轉愛，公路上的公民課」邁入第3屆，由實踐大學副教授方信淵發起，帶領40多名大學生，先在網路上募集二手文具及生活用品，之後全程以步行的方式送到花東偏鄉學校。

今年預計7天6夜全程超過120公里，經過5所小學，從花蓮市走到台東成功鎮公所。

步行送愛的隊伍16日在花蓮集合過夜，立法委員蕭美琴也現身打氣。今天一早展開行程，馮勝賢以中華民國競技飛鏢協會會長的身分參與整天活動，並且帶來飛鏢器材及教學課程。

此外，馮勝賢號召中小企業老闆推動的「0560緣夢列車」計畫也準備多箱文具，參與這次翻轉愛活動。

馮勝賢多年來號召職棒球星支持早產兒基金會，結交不少公益伙伴，他與這次活動發起人方信淵就是在早產兒公益活動上認識。

這次活動命名為「公路上的公民課」，方信淵表示，帶學生走出舒適圈，親身體驗助人的感受，是最直接也是最棒的品格教育，在過程中看到參與的學生產生正向改變。

「公路上的公民課」從2014年起開始進入第3屆，學生徒步超過150公里，每人背著約10公斤的背包，自備睡袋，沿途借宿國中小教室，從清晨走到天黑。1060117

(中央社)