檢察官蔡曉崙涉嫖妓 檢協會立案調查

我要評比

彰化地檢署檢察官蔡曉崙涉嫌嫖妓，經台中地檢署向法院聲押獲准。對此，中華民國檢察官協會今天發出新聞稿表示非常痛心，並由協會的檢察倫理與評鑑委員會立案調查。

檢協會指出，蔡曉崙涉入嫖妓案風波，彰化地檢署對蔡做出停職處分，協會全體同仁對此事也感到痛心，除交由檢察倫理與評鑑委員會立案調查外，也支持台中地檢署本於毋枉毋縱原則，仔細查辦。

檢協會呼籲，全體檢察官應高於一般公務員的要求，恪遵「避免從事與檢察公正、廉潔形象不相容或足以影響司法尊嚴之社交活動」等該自我約束之行為準則，嚴守檢察官在公、私領域皆應遵行的行為分際，以提升人民對司法的信賴。1060117

(中央社)