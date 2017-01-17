美味領軍 台中火鍋業者出征港澳行銷

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台中市觀光旅遊局長陳盛山（前左6）帶領鼎王、無老鍋、老舅家鄉味酸菜白肉鍋、水舞饌及陳沙茶火鍋等名鍋業者，前往香港舉行尾牙宴行銷台中美食。（市府提供）中央社記者郝雪卿傳真 106年1月17日

台中是美食創意之都，台中市政府今天說，帶領鼎王、無老鍋、老舅家鄉味酸菜白肉鍋、水舞饌及陳沙茶火鍋等名鍋業者，前往香港舉行尾牙宴，歡迎港澳旅客前來品嚐鍋物。

台中市政府觀光旅遊局16日率領「鼎王麻辣鍋」、「無老鍋」、「老舅家鄉味酸菜白肉鍋」、「水舞饌」及「陳沙茶火鍋」等台中名鍋業者及手作體驗業者，組成40人台中觀光推廣團前往香港舉行尾牙宴，邀請香港大型旅行社及媒體品嚐原汁原味的台中火鍋料理。

觀光旅遊局長陳盛山指出，此行除慰勞香港旅行社去年創下近40萬港澳旅客來台中旅遊的辛勞，也藉機邀請港澳遊客冬季到台中品嚐鍋物，期待今年港澳旅客到台中可進一步成長。

陳盛山表示，老舅家鄉味負責人聶斌武特地帶第二代傳人聶光一同前往，認為這趟推廣之旅不僅拚面子，也拚台中的榮譽；中區著名的陳沙茶也由老闆陳文廷親自掌廚，與老婆一起將舊城區美味分享給港澳遊客。

陳盛山說，另外，台中糕餅名店阿聰師、陳允寶泉，及木匠兄妹觀光工廠也隨團前往推廣糕餅、檜木筷子DIY等，並同步介紹台中3到6月的台中媽祖文化季、賞螢賞櫻、自行車旅遊及教育旅遊等主題優惠行程。

香港前三大旅行社之一的永安旅遊行政總裁梁港蘭出席宴會時表示，像台中這樣由政府帶頭拚觀光的縣市不多見，且每次有不同的主題和創意，讓香港業者感受到台中的誠意，會努力將遊客帶到台中，希望今年達到45萬人次前進台中旅遊的目標。

此外，對於台中中區發展觀光有停車空間不足的問題，觀旅局也特別邀請中西區特色飯店前往考察香港叮叮車旅遊專車模式，評估舊城區行駛觀光巴士的可行性。1060117

(中央社)