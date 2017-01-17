年輕歲月新歌MV上架 再槓上川普

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美國龐克搖滾樂團年輕歲月今天再度嗆聲美國總統當選人川普，在頌揚美國民權鬥士馬丁路德金恩貢獻的影片中，警告全世界未來將面臨的危險。

法新社報導，年輕歲月（Green Day）選在馬丁路德金恩（Martin Luther King Jr.）誕辰紀念日當天釋出新歌「亂世」（Troubled Times）MV，一開始是爭取種族平權大遊行的畫面。

然後切換到反對川普提議禁止穆斯林入境和在墨西哥邊界築牆，民眾發起的抗議畫面。

由西班牙籍導演維奎拉（Manu Viqueira）拍攝的MV，使用大量黑白影像和少許紅色點綴。影片中還可以看到川普穿著西裝跳舞，但他的臉被一團濃煙遮住，頭戴著「讓美國再次強大」字樣的鴨舌帽。

MV以原子彈爆炸產生的巨大蕈狀雲畫面做結尾。

「亂世」是年輕歲月最新專輯「革命電台」（Revolution Radio）中的歌曲，歌詞第一句反映全球現況：「社會排外時，地球上的愛與和平有什麼用？」

去年11月總統選舉結束後不久，年輕歲月在全美音樂獎（American Music Awards）頒獎典禮演唱時，不斷高喊「不要川普！不要三K黨（KKK）！不要法西斯主義的美國！」

川普曾於2010年在推特寫道，他與妻子梅蘭妮亞（Melania）一起看過年輕歲月的百老匯音樂劇「美國大白癡」（American Idiot），直呼「超讚」。（譯者：中央社陳昱婷）1060117

(中央社)