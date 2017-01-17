趙紫陽忌日 高瑜：異議人士被限制出門
今天是中共前總書記趙紫陽逝世12週年，獲准保外就醫的大陸資深記者高瑜16日晚間在社交網站上發文，「北京所有異議人士都接到有關部門的通知，明天（17日）限制出行自由」。
高瑜16日晚間10時左右在推特上發文說，「最遲到今天傍晚，北京所有的異議人士都接到有關部門的通知，明天限制出行自由，緣因1月17日一個老共產黨員，已經離世12年」。
高瑜文中的「老共產黨員」指的是趙紫陽。
她說，「十二生肖都輪了一遍，竟然又遇到『要把維護政治安全，特別是政權安全、制度安全放在首位』之年，但凡能聽聽共產黨的『良心』、『大腦』的話，何至於草木皆兵」。
香港明報報導，趙紫陽1980年代先後擔任大陸國務院總理、中共總書記等重要職位。1989年北京天安門事件爆發，當年5月19日凌晨4時左右，趙紫陽前往天安門廣場探望絕食學生，並發表講話，他一句「同學們，我們來得太晚了」，被認為是同情學生。
根據中共官方評價，趙紫陽在1989年的「政治風波」中「犯了嚴重錯誤」，與社會主義背道而馳；他隨後下台，一直被軟禁至2005年1月17日逝世。
高瑜是中國大陸資深記者，2015年4月被控「為境外非法提供國家機密罪」，一審被判刑7年，二審則減刑至5年，隨後獲准保外就醫。1060117
(中央社)
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