若少主繫獄 這些人被點名可能掌三星

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檢方正尋求逮捕三星集團少主李在鎔。若他遭定罪，則包括三星電子行政總裁權五鉉、三星消費電子部總負責人尹富根，及李在鎔胞妹李富真，都被點名可能接掌該南韓最大企業集團。

彭博報導，三星集團（Samsung Group）鞏固少主李在鎔（Jay Y. Lee）職位頂天的精心佈局，可能反而讓他因此繫獄。誰將繼踵領導這家南韓最大企業集團，格外引人關注。

檢方正就包括賄賂和侵吞等罪名，尋求逮捕李在鎔。若遭定罪，這些罪名恐怕使他被迫讓出在家族企業的職位。

可能接替他的人選包括舉足輕重的電子事業多個重要部門主管，以及經營酒店事業的胞妹李富真（Lee Boo-jin）。不過，李富真獲拔擢登基的可能性不高，因為這將標誌由父權宰治的南韓各大企業帝國1項翻天覆地的變化。

追隨父親腳步多年朝三星董座職位邁進，李在鎔正試圖避免步上父親兩項刑事定罪後塵的失誤。即使法庭證明也牽連南韓總統的李在鎔相關指控有罪，他未來仍可能重返集團，甚或在獄中發號施令，現代汽車公司（Hyundai Motor Co.）和鮮京集團（SK Group）在這方面早有前例。

被問到可能發生領導真空的問題時，三星拒絕評論。檢方對李在鎔聲請逮捕令，法庭預定明天聽證准駁。不管結果如何，檢方都將繼續調查並可能予以起訴。

若李在鎔身陷囹圄，負責半導體和顯示器事業的三星電子（Samsung Electronics）64歲行政總裁權五鉉（Kwon Oh Hyun）可能取代他。

另1位候選人是業務涵蓋電視機和家電的消費電子部總負責人尹富根（Yoon Boo-keun）。

南韓市場研究機構「財閥網」（Chaebul.com）負責人鄭淳燮（Chung Sun-sup，譯音）指出，「自然」也可能考慮由三星集團會長李健熙（Lee Kun-hee）長女李富真接手。

46歲的李富真是可望連續第6年獲利的新羅酒店（Hotel Shilla Co.）會長。她持有對三星電子持股最多的三星物產公司（Samsung C&T Corporation）5.5%股權。

若三星由女兒接班，這將打破在南韓經濟居舉足輕重地位的集團子繼父業的傳統。

三星是打破老派商業作風的先驅，而且任用女性態度積極。李健熙么女李敘顯（Lee Seo-hyun）也任職三星物產擔任主管。（譯者：中央社何宏儒）1060117

(中央社)