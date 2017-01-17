南韓敦促日本立即停止主張獨島主權

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南韓外交部發言人趙俊赫今天在記者會表示，日本外相岸田文雄妄稱獨島（日本稱竹島）是日本領土一事，南韓政府敦促日本立即停止主張對南韓固有領土獨島的主權。

南韓聯合新聞通訊社報導，南韓外交部東北亞局（司）局長鄭炳元今天下午召見日本駐韓大使館總務公使，就日本主張獨島主權提出嚴正抗議。

日本共同社報導，外相岸田文雄今天接受媒體採訪時，就南韓京畿道（省）議會推進在獨島立慰安婦少女像相關提問表示，「竹島（日本稱獨島為竹島）原是日本固有領土，因此不可接受在島上立像。」1060117

(中央社)