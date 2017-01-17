北京市要擴大？官方闢謠

位在北京市東方的河北省三河、大廠、香河等3縣市，一直傳出將併入北京市，更是建商及仲介炒作的題材。北京市國土資源局今天表示，這是「被炒作過數次的謠言」。

隸屬河北省廊坊市管轄的三河市、大廠回族自治縣、香河縣，俗稱「北三縣」，東、西兩面卻分別被天津市及北京市包圍，並未與河北省其他地區相連，成為河北省孤懸在外的「飛地」。

北三縣距離北京市區，最近也有30公里遠。但因房價比北京市明顯便宜，近年來吸引眾多的小家庭前往購屋，人口發展迅速。但也因為特殊的地理位置，當地民眾期待併入北京市的呼聲始終不斷。

也因此，在北三縣有建案及銷售案的建商及仲介商，近年來也有意無意地放出「北三縣將併入北京市」的風聲，吸引民眾前往購屋。

2015年，北京市官方將東郊的通州區劃為副都心，北京市政府各單位更將陸續遷往通州，與通州相鄰的北三縣因此受到矚目。日前更進而出現官方正研究「通州與北三縣統一行政區劃」的傳言，再度引起討論。

北京市國土資源局今天透過官方微博「國土北京」表示，「被炒作過數次的謠言」，實情是北京市與河北省正推動副都心與北三縣的「統一規劃、統一政策，統一管控」。因此「別再製造謠言，更別給謠言傳播的土壤」。1060117

(中央社)