關懷弱勢 老人食堂共享高麗菜粥品
國民黨嘉義縣青工會發起「搶救高麗菜、關懷弱勢」活動，今天前往太保市社區關懷站的老人食堂與長輩一起享用美味高麗菜粥品，並呼籲多食用高麗菜，讓辛苦菜農好過年。
國民黨嘉義縣黨部主委顏文正、嘉義縣婦女會理事羅素眉、嘉縣廚師工會理事長黃英郎及嘉義縣各鄉鎮市青工會長也都前來共襄盛舉，並與社區長輩聊天、做健康操，以及一起品嚐高麗菜餐，氣氛熱鬧溫馨。
國民黨嘉義縣青工會表示，今年高麗菜量多價跌，導致菜農苦不堪言，便發起團購搶救高麗菜活動，並準備用高麗菜來關懷弱勢，於13日採購200斤高麗菜，分別送往朴子華山基金會、嘉義縣廚師公會愛心社。
嘉義縣青工會指出，這項活動獲得嘉義縣廚師工會愛心社響應，今天義務提供烹飪地點與廚藝，將高麗菜煮成鮮美粥品，隨後，趁熱送給社區長輩分享，除了協助菜農過好年外，也一起用行動關懷周遭弱勢朋友。1060117
(中央社)
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