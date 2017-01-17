高寶璟小小年紀打出成績 盼助男女平等

高球球后高寶璟小小年紀就打出驚人成績，現在她希望自己的成就，能幫忙縮小高球界男女球員的獎金差距。

紐西蘭籍韓裔的高寶璟告訴法新社：「但願有天會平等。」

她本週在美國佛羅里達州家中接受電話訪問時表示：「我們的工作之一當然就是交出好表現，此外，也應該為高球界帶來不同。」她在訪談中證實會參加3月2日在新加坡開打、總獎金150萬美元的匯豐女子錦標賽（HSBC Women's Champions）。

4月將滿20歲的高寶璟是男女高球壇歷來最年輕的世界第一球員，她在將近兩年前就達到這項成就。

她也是歷來最年輕的大滿貫賽得主，2015年年僅18就在依雲錦標賽（Evian Championship）封后。

她2016年又在全日空高球賽（ANA Inspiration）拿到另一座大賽冠軍。根據高爾夫文摘（Golf Digest），她去年拿到600萬美元獎金，是高球壇收入前50名的球員中，唯一的女性。1060117

(中央社)