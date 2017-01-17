川普就職典禮明星不去了 原來有隱情

百老匯明星珍妮佛哈樂黛說，因粉絲反彈決定不參加美國總統當選人川普的就職典禮，不過粉絲觀感並非主要考量，而是基於家庭因素，因家人的安全受到威脅。

珍妮佛哈樂黛（Jennifer Holliday）突然不參加就職典禮，官方說法是因有許多反對意見來自她最忠誠的追隨者，像是男女同志、雙性戀者和跨性別者（LGBT）族群。

但是美國娛樂網站TMZ報導，珍妮佛哈樂黛突然決定不出席，關鍵是她收到死亡要脅的訊息，而且這個要脅不只針對她，還有她的家人，這讓珍妮佛哈樂黛有所顧忌。

代表珍妮佛哈樂黛的這項說明指出，珍妮佛哈樂黛對於登台演出無所畏懼，但是她不願把家人致於死亡威脅的風險中，而她也不願意冒犯LGBT族群，當然最主要的關切還是家人的安危。

美國總統當選人川普（Donald Trump）花了數十年與演藝圈來往，甚至一度夢想投身電影圈。不過，從他的總統就職典禮可以發現，演藝圈回報他的愛，並不是那麼多。1060117

(中央社)