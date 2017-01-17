撞鐘祈福 法鼓山邀民眾上山守歲
法鼓山將於今年除夕夜（27日）在法華中樓舉辦撞鐘祈福法會，伴隨鐘聲辭舊迎新、去除煩惱，還有傳燈供佛、寫祈福卡活動，祈願新的一年安心安家、福慧傳家，邀請民眾齊來上山守歲。
法鼓山除夕撞鐘法會將在大年初一（28日）凌晨準點撞滿108響法華鐘，由法鼓山住持果東法師為大眾作新年開示與祝福，當天備有法華鐘樓造型提燈與參加民眾結緣。
此外，還有持誦大悲咒守歲、獻燈供佛、寫祈福卡、定心鈔經等活動，為長輩親友祈福。大年初一清晨4點半，民眾還可至大殿與法師早課共修，在晨鐘梵唱中觀照自心，以歡喜心揭開新年序幕。
同時法鼓山也準備網路電視台直播，方便民眾在家收看，在螢幕前聽聞鐘聲跨新年。詳細活動資訊，可至「法鼓山祈願撞鐘」專區網站查詢：http://bell.ddm.org.tw/。
(中時)
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