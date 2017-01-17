與懷孕女友相約同死男獨活 遭判1年10月

男子周易宏因經濟困窘，前年約懷孕8周的吳姓女友燒炭自殺，結果女友死亡、他活下來，過程中他還將女友的死亡照片PO在LINE族群供人觀看；一審依加工自殺罪將周男判刑2年，高院考量他符合自首要件，改判刑1年10月，全案可上訴。

2015年8月間，周男約吳女一起自殺，吳先到賣場買木炭，再從醫院取得處方的鎮定劑42顆預作準備，2人在同年9月8日晚間在住處各寫遺書及結婚證書，並用膠布封住門窗縫隙，然後分別吞藥後燒炭自殺。

隔日凌晨周男醒來發現吳女沒有呼吸心跳，他又外出購買木炭再度回租屋處燒炭自殺，過程中他使用LINE族群持續傳送吳女死亡的照片，並宣稱他將跳樓，網友發現後報警，員警趕到現場將他逮捕，並帶回警局偵訊，他表示周女是被他悶死。

檢方依殺人等罪起訴周男，但士林地院審理期間周男翻供，並指員警在製作筆錄時，把吳女死時照片擺在桌上，他被嚇到才會供稱悶死女友，法官勘驗警訊時的錄音內容，發現確有此事，改依加工自殺罪將他判刑2年，高院考量他自首，今改判1年10月。

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(中時)