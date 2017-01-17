馬英九親筆書法春聯 網友：沒比較就沒有傷害

馬英九貼出親筆書寫的春聯向大家拜年。(馬英九臉書)

蔡英文總統與前總統馬英九在友邦瓜地馬拉國會貴賓簿題詞的比較。（中央社）

下週就是農曆春節了，前總統馬英九今天在臉書貼出親筆所寫的春聯，「金雞獻瑞除舊歲，吉祥如意迎春暉」，字跡端正，一堆網友狂喊想要索取，對照前陣子蔡政府鬧出的文字笑話，有人說「沒有比較，就沒有傷害。」、「蔡英文跟王定宇點播：別在傷口灑鹽。」

前總統馬英九今天在臉書發文表示，下週就要過年了。幾千年來，中國人的習俗，過年就是要在家門口貼上紅紅的春聯，喜氣洋洋招吉祥。今年他自己寫了一副春聯，「金雞獻瑞除舊歲，吉祥如意迎春暉」，向大家拜個早年，祝大家雞年行大運，臺灣風調雨順，中華民國國運昌隆。

馬英九的墨寶被許多網友大讚「字美又沒有錯字」，可能是聯想到之前蔡政府春聯「自自冉冉」的風波，以及蔡英文總統秀出親筆墨寶時鬧出幾次笑話，一次在台上親寫「點亮臺灣」4個字，卻忘了「臺」灣的「臺」怎麼寫，還向一旁立委鄭運鵬請教，最後仍把「臺」字寫錯。

網友們看完馬英九總統親筆書寫的春聯說「沒有比較，就沒有傷害。」、「蔡英文跟王定宇點播：別在傷口灑鹽」、「字很漂亮，而且不會寫錯字」、「比自自冉冉好。XDD」、「 小心以後禁貼春聯」、「吼，蔡政府的版本很自冉的被比下去了！」、「過年不寫自自冉冉會不會被判犯法？」、「有文化跟不學無術的差別(泣)。」、「咱當今聖上的墨寶，還真是廠廠。」

「請問哪裡可以索取啊?留下來當作傳家之寶」、「反觀現在執政者的文學素養啊（感嘆）」、「難怪長輩都說，看字就知道這個人的品格了。」、「講個隔壁棚的笑話...自自冉冉...」。

(中時電子報)