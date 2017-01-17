抵高雄移訓 日J1聯盟足球隊直呼好地方

日本J1聯盟球隊新潟天鵝足球隊今天抵達高雄移地訓練10天，這是首支到高雄移訓的日本職業足球甲級聯賽足球隊，來自北國雪地的球員面對高雄暖暖的冬陽，莫不直呼是移訓好地方。

新潟天鵝隊（Albirex Niigata）成立於1955年，2004年升至J1聯盟迄今還未降級，在聯盟中成績中等，近年最佳成績是2007年的第6名。來台移訓的教練、隊員一行55人中午搭高鐵南下高雄，即日起至27日將在高雄國家體育館展開移地訓練。

擔任高雄市足球委員會主委的立委劉世芳、高雄市體育處處長黃煜、高雄市體育會足球委員會總幹事吳俊賢等在高鐵左營站大廳獻花歡迎隊員的來到。

劉世芳指出，鄰近日本、韓國等田徑、棒球、足球等項目球隊到高雄移地訓練，一直是她在高市副市長任內與現在擔任立委時很想推動的事。台灣不論是氣候、旅宿業、物價及民眾與社區上的關係都相當好，台灣以前都沒有經營這項運動產業，但自2、3年前包含職業棒球、足球，到現在的足球移地訓練，都有不錯成績。

她認為，此舉除有激勵台灣本土足球隊的效果，對觀光產業也很有幫助。

劉世芳說，據她了解，2020年東京奧運非常歡迎其他國家運動團隊來高雄移訓，若想要熟悉亞洲國家氣候場地的選手們，高雄市是很不錯的選擇。

新潟天鵝足球隊總教練三浦指出，新潟這幾天仍在下雪，抵達高雄卻感到非常溫暖，高雄真是個移訓的好地方。球隊來台訓練，期望做好城市交流，並建立彼此友好關係。1060117

(中央社)