抵高雄移訓 日J1聯盟足球隊直呼好地方
日本J1聯盟球隊新潟天鵝足球隊今天抵達高雄移地訓練10天，這是首支到高雄移訓的日本職業足球甲級聯賽足球隊，來自北國雪地的球員面對高雄暖暖的冬陽，莫不直呼是移訓好地方。
新潟天鵝隊（Albirex Niigata）成立於1955年，2004年升至J1聯盟迄今還未降級，在聯盟中成績中等，近年最佳成績是2007年的第6名。來台移訓的教練、隊員一行55人中午搭高鐵南下高雄，即日起至27日將在高雄國家體育館展開移地訓練。
擔任高雄市足球委員會主委的立委劉世芳、高雄市體育處處長黃煜、高雄市體育會足球委員會總幹事吳俊賢等在高鐵左營站大廳獻花歡迎隊員的來到。
劉世芳指出，鄰近日本、韓國等田徑、棒球、足球等項目球隊到高雄移地訓練，一直是她在高市副市長任內與現在擔任立委時很想推動的事。台灣不論是氣候、旅宿業、物價及民眾與社區上的關係都相當好，台灣以前都沒有經營這項運動產業，但自2、3年前包含職業棒球、足球，到現在的足球移地訓練，都有不錯成績。
她認為，此舉除有激勵台灣本土足球隊的效果，對觀光產業也很有幫助。
劉世芳說，據她了解，2020年東京奧運非常歡迎其他國家運動團隊來高雄移訓，若想要熟悉亞洲國家氣候場地的選手們，高雄市是很不錯的選擇。
新潟天鵝足球隊總教練三浦指出，新潟這幾天仍在下雪，抵達高雄卻感到非常溫暖，高雄真是個移訓的好地方。球隊來台訓練，期望做好城市交流，並建立彼此友好關係。1060117
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。