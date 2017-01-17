南韓獨檢組：計劃2月初偵訊朴槿惠

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南韓獨立檢察組今天指出，計劃2月初針對導致總統朴槿惠（Park Geun-hye）上個月遭國會彈劾的貪腐醜聞，對她展開偵訊。

路透社報導，獨檢組發言人李圭(吉吉)（Lee Kyu-Chul）在例行記者會中指出，檢方尚未跟總統辦公室討論，但預期朴槿惠會接受偵訊。

身為總統，朴槿惠享有刑事豁免權，但她過去曾表示將同意接受獨檢組偵訊。她否認在本案中涉及不法。

憲法法庭將就是否支持國會的彈劾動議作出裁定。（譯者：中央社何宏儒）1060117

(中央社)