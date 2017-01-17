清水遭勒令停工鑄造廠續運作 負責人移送法辦
台中市清水區1家被勒令停工的鑄造廠，被檢舉持續從事鋁金屬澆鑄作業，傳出陣陣刺鼻氣味。環保局日前會同市警局清水分局員警前往稽查，決定祭出鐵腕，除再依空氣汙染防制法裁罰鑄造廠10萬元以上100萬元以下罰鍰，更將王姓負責人移送台中地檢署偵辦，希望有效嚇阻不法行為。
環保局長白智榮表示，該鑄造工廠去年8月遭查獲未有相關操作許可文件，依法處分10萬元罰鍰並飭令停工。日前環保局接獲民眾陳情，指該廠區傳出陣陣刺鼻異味，經環保局派員稽查，發現該鑄造廠未遵行停工命令，仍從事鋁金屬澆鑄作業。
稽查人員蒐證後，依空汙法對鑄造廠裁罰10萬元以上100萬元以下罰鍰，更將王姓負責人移送台中地檢署偵辦，依法可處1年以下有期徒刑、拘役或併科20萬元以上100萬元以下罰金。
白智榮指出，列管固定汙染源依規須提出設置、變更及操作許可申請，依法取得合法操作許可文件後，才能進行操作程序，市府將持續加強空汙稽查，呼籲業者切勿心存僥倖，務必依照相關規定申請許可，並做好空汙防制措施，維護空氣品質。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。