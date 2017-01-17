清水遭勒令停工鑄造廠續運作 負責人移送法辦

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清水區1家被勒令停工的鑄造廠，被檢舉持續從事鋁金屬澆鑄作業；環保局勒令停工，負責人移送法辦！（陳世宗翻攝）

台中市清水區1家被勒令停工的鑄造廠，被檢舉持續從事鋁金屬澆鑄作業，傳出陣陣刺鼻氣味。環保局日前會同市警局清水分局員警前往稽查，決定祭出鐵腕，除再依空氣汙染防制法裁罰鑄造廠10萬元以上100萬元以下罰鍰，更將王姓負責人移送台中地檢署偵辦，希望有效嚇阻不法行為。

環保局長白智榮表示，該鑄造工廠去年8月遭查獲未有相關操作許可文件，依法處分10萬元罰鍰並飭令停工。日前環保局接獲民眾陳情，指該廠區傳出陣陣刺鼻異味，經環保局派員稽查，發現該鑄造廠未遵行停工命令，仍從事鋁金屬澆鑄作業。

稽查人員蒐證後，依空汙法對鑄造廠裁罰10萬元以上100萬元以下罰鍰，更將王姓負責人移送台中地檢署偵辦，依法可處1年以下有期徒刑、拘役或併科20萬元以上100萬元以下罰金。

白智榮指出，列管固定汙染源依規須提出設置、變更及操作許可申請，依法取得合法操作許可文件後，才能進行操作程序，市府將持續加強空汙稽查，呼籲業者切勿心存僥倖，務必依照相關規定申請許可，並做好空汙防制措施，維護空氣品質。

(中時)