無視前未婚夫放閃 沃茲妮亞奇橫掃過關
前世界球后丹麥女將沃茲妮亞奇去年在澳網首輪出局，今年捲土重來，儘管賽前前未婚夫高球名將麥克羅伊受訪將步入禮堂，但她無視逝去舊愛放閃，首輪用手中的球拍掃去無緣情分，只花66分鐘，就以6比1、6比2擊敗地主女將羅迪恩諾娃，再闖澳網第2輪。
沃茲妮亞奇與麥克羅伊在2011年開始交往，兩人當時都是世界頂尖好手，被視為「金童玉女」組合，交往3年後，兩人決定步入禮堂，但麥克羅伊卻在發出請帖後，用一通電話向沃茲妮亞奇要求分手，令外界錯愕。
麥克羅伊日前受訪表示，他認為與沃茲妮亞奇分手是正確決定，「我們背負太多壓力，以至於我們根本回不到真實世界。」小麥並同時宣布他將與現任女友史托爾步入禮堂，他說：「我不用擔心她會改變我，我在一個很棒的地方，我可以過個正常人的生活，而不是天天擔心我的班機慢了30分鐘。」
沃茲妮亞奇與麥克羅伊論及婚嫁卻分手，她一度陷入低潮，澳網首戰開打前又傳出小麥放閃的消息，但她不為所動，絲毫未給地主小將羅迪恩諾娃反抗機會，以直落二橫掃對手，強勢闖進第2輪。
(中時電子報)
關鍵字：澳網
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。