無視前未婚夫放閃 沃茲妮亞奇橫掃過關

丹麥女將沃茲妮亞奇闖澳網頭關。（美聯社）

前世界球后丹麥女將沃茲妮亞奇去年在澳網首輪出局，今年捲土重來，儘管賽前前未婚夫高球名將麥克羅伊受訪將步入禮堂，但她無視逝去舊愛放閃，首輪用手中的球拍掃去無緣情分，只花66分鐘，就以6比1、6比2擊敗地主女將羅迪恩諾娃，再闖澳網第2輪。

沃茲妮亞奇與麥克羅伊在2011年開始交往，兩人當時都是世界頂尖好手，被視為「金童玉女」組合，交往3年後，兩人決定步入禮堂，但麥克羅伊卻在發出請帖後，用一通電話向沃茲妮亞奇要求分手，令外界錯愕。

麥克羅伊日前受訪表示，他認為與沃茲妮亞奇分手是正確決定，「我們背負太多壓力，以至於我們根本回不到真實世界。」小麥並同時宣布他將與現任女友史托爾步入禮堂，他說：「我不用擔心她會改變我，我在一個很棒的地方，我可以過個正常人的生活，而不是天天擔心我的班機慢了30分鐘。」

沃茲妮亞奇與麥克羅伊論及婚嫁卻分手，她一度陷入低潮，澳網首戰開打前又傳出小麥放閃的消息，但她不為所動，絲毫未給地主小將羅迪恩諾娃反抗機會，以直落二橫掃對手，強勢闖進第2輪。

(中時電子報)