MLB》包爺寧降價回藍鳥 拒絕長約網羅？
在自由市場漂泊數月的「包爺」包提斯塔(Jose Bautista)，幾乎確定重返老東家藍鳥，推測他可能會簽下附帶相互選擇權的1年約，消息指出，原本曾有球隊開出複數年約網羅，卻遭包爺回絕，如此看下來，美媒認為現在的包爺，可能是為明年再入自由市場鋪路。
大聯盟官方昨透露包爺跟藍鳥，已接近達成協議，至於合約的內容是1年還2年，說法眾說紛紜，藍鳥球團則未公布細節，據《Fox Sports》記者羅森索(Ken Rosenthal)的最新說法，包爺是獲得一紙1年的合約，其中附帶2018年的相互選擇權，球季結束是否執行，則取決於包爺。
36歲包爺真的拿不到大約嗎？《雅虎體育》派森(Jeff Passan)透露，其實原有球隊開出複數年且高於藍鳥的價碼網羅，卻為包爺所拒，對象很可能是曾想搶人的光芒跟印地安人。如此來看，若藍鳥真給出這份合約，今年賽季包爺能證明身手，就有機會投身自由市場；反之如果執行選擇權，則給藍鳥有低薪留人的機會。
包爺的回鍋，減輕藍鳥失去英卡納西昂(Edwin Encarnacion)的傷害，有他防守右外野，也能促進皮拉(Kevin Pillar)的成長。而原本的主力外野手桑德斯(Michael Sanders)，已確定投奔費城人，藍鳥很可能再補1到2名外野手。若打算用交易補強，大都會布魯斯(Jay Bruce)、海盜麥卡勤(Andrew McCutchen)，都是選項之一。
(中時電子報)
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