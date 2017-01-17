賴清德會小池百合子 談台日患難見真情

台南市長賴清德為感謝日本各界對去年2月台南大地震時的馳援，到日本進行為期3天的訪問。今天拜會東京都知事（市長）小池百合子，談到透過震災的援助，台日患難見真情。

賴清德今天上午在駐日代表謝長廷等駐日官員的陪同下，先拜會東京都議會議長川井重勇，感謝東京都議會於去年2月6日台南大地震時的馳援。之後，賴清德一行到東京都廳（東京都政府大樓）拜會小池百合子。

賴清德對小池表示，日本各界對於台南市去年2月6日大地震的幫助，他特地前來道謝。除了感謝小池的幫助之外，也感謝東京都許多團體和市民在地震時慷慨解囊幫助台南市。

他表示，曾看到小池在921大地震後與當時的總統李登輝一同到中部災區去賑災的報導與照片，這種因為地震互相援助，充分展現患難見真情，也讓台日成為像家人一般。未來應該共同面對這種天然災害，也互相合作，讓台日邦誼更加鞏固、兩國人民感情愈來愈好，創造彼此雙贏。

小池對賴清德表示，日本受到的自然災害增加許多，尤其是2011年311東日本大震災、去年4月的熊本地震，地震發生後，受到來自台灣善心的支援，她再次表示感謝。

小池說，1999年921大地震，她與當時的總統李登輝一同去台灣中部，提供了日本阪神大震災所使用的組合屋，略盡棉薄。面對自然災害這種看不見的對手、大敵，希望台灣與日本、東京都民與台南市民都能共同合作。

她還說，在台灣學到了「雪中送炭」一詞，正如賴清德所說的患難見真情。今天適逢阪神大震災22週年，當年獲得台灣的援助，之後921大地震時她代日本提供阪神大震災所使用的組合屋，這是台日震災互相援助的最初情形。

賴清德在參訪之後，接受媒體採訪時表示，小池很親切、平易近人，且表達了對台灣的感情，雖是初次見面，但好像老朋友一樣，是非常棒的感覺。

賴清德說，特別對小池表達敬意，除了她這幾十年對於台日兩國人民的貢獻以外，她目前的「東京大改革」，包括都政透明、財政改革、重視環保、注意市民健康，這些都很值得欽佩。祝福小池能將東京奧運辦得順利、成功。

謝長廷表示，地方自治體的交流，對台日關係是相當重要的，這次賴清德一行的訪日很成功。

賴清德15日下午抵達東京，昨天在東京日本記者俱樂部發表感恩演講。在完成參訪行程後，今天下午搭機返國。1060117

(中央社)