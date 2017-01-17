體驗桌遊木工說故事 助長者動腦防老化

為幫助長者預防老化，信誼基金會和台北中正健康中心合作，規劃桌遊、木工手作、體驗說演圖畫書等活動，幫助長者動腦、健腦，協助重建長者的生活智能。

根據衛福部資料顯示，2025年台灣每5人中就有一位老人，到2050年甚至會超過日本，成為全球最高齡化的國家。「社會老化是大家共同的問題」，信誼基金會執行長張杏如認為，每個企業都應正視，用產業力量幫助政府，建立以社區為基礎的長照體系，結合社區力量來關懷老人、照顧長者，從預防老化做起。

信誼基金會從兒童角度出發，協助台北市中正區健康服務中心，結合社區資源，舉辦一系列在地幸福老化的活動與課程，包括培訓學生擔任健腦志工，也規劃祖孫桌遊活動，讓長者動腦、健腦，另外還有木工等手作課程、體驗說演圖畫書等。

張杏如指出，政府長照財源與人力不足以支應需要照顧的老人，照顧好健康便是每個人老化前最重要的責任，每位長者照顧好自己，才能減輕國家和年輕人的負擔，而信誼把孩子的課程用在長者生活娛樂和學習上，可以防止老化，還可回春。

台北市中正區健康服務中心主任張秀君表示，希望結合社區的力量，為在地老化建置一個生活平台，增加社區長者的社會參與，透過舉辦多元活動，讓社區長者從準備老化開始，擴大交友圈和人際互動，並藉由各項手作活動、才藝課程與益智遊戲，協助預防老化、重建長者的生活智能。1060117

(中央社)