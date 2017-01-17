年改國是會議 藍綠立委盼政院速提版本
年金改革國是會議即將在21、22日登場。朝野立委今天皆表示，行政院應盡速提出年金改革的修法版本，這樣才能進行溝通討論，國是會議比較容易聚焦。
年金改革國是會議將在21和22日登場，總統蔡英文將親自出席會議。年金改革委員會執行長、政務委員林萬億也將在這1、2天內向立法院黨團報告年改方案。
對此，國民黨立法院黨團總召廖國棟今天受訪表示，年金改革是非常大的工程，國民黨團同意要處理，但信賴保護原則、對弱勢軍公教的保護是國民黨團要堅持的， 黨團已要求行政院應盡快提出版本，才能進行討論，在政府態度都未定案前，國民黨團暫不發言。
國民黨團首席副書記長王育敏指出，林萬億首先要溝通的對象應是軍公教人員，希望先跟軍公教團體溝通好，再到立法院來，不要只想透過民進黨在立院的人數優勢強渡關山，這樣的改革會太粗糙。
王育敏也批評，蔡政府標榜最會溝通的政府，但國是會議的開會地點一改再改，好像在跟民間團體捉迷藏，政府不應玩這種遊戲，人民的觀感不好。國民黨團支持年金改革，但必須是溫和漸進的。
民進黨立委鄭運鵬指出，年金改革快到國是會議的定案階段，林萬億應把行政院的想法跟可能的方案跟朝野黨團溝通，這樣國是會議比較能夠聚焦，因為最後的方案還是要透過立院修法通過，跟朝野黨團、立委溝通有必要。
民進黨立委鍾孔炤表示，年金改革不只是軍公教，勞工是佔最大多數，年金改革面對的是世代正義的問題，勞工最期待的是政府要負最終的責任跟撥補，這必須入法，否則對勞工不公平，期待在國是會議中，透過異中求同，取得最大公約數。1060117
(中央社)
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