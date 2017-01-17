洪秀柱：顧立雄反悔拖延 黨工如何過年

中國國民黨主席洪秀柱訪美抵達芝加哥，她對僑胞表示，不當黨產委員會主委顧立雄言而無信，反悔了，要延後開會，「這樣一拖，黨工們這個年怎麼過？」

洪秀柱於美西時間16日自舊金山飛往芝加哥，50多位熱情僑胞至機場接機；隨後前往餐廳與芝加哥近600位僑胞進行晚宴及座談。

有僑胞對目前台灣社會分裂情況表示憂心，洪秀柱說，台灣現在不管平日或假日，都有許多民眾因為不同議題走上街頭發出怒吼，但民進黨政府一意孤行，根本不在乎人民。

她說，赴美前幾天，收到行管會同仁訊息，表示已與不當黨產處理委員會溝通，希望解凍部分資金，讓國民黨能在過年前履行法定義務，而當時黨產會也承諾，將依據法院裁定結果，過年前會召開委員會予以解凍。

洪秀柱說，昨天她又收到顧立雄言而無信的訊息，「反悔、不開會了」，把時間往後拖，顧立雄這樣一拖，黨工們這個年怎麼過？黨產會為了鬥爭，不顧勞工生計，無視勞工權益。

她表示，蔡政府上任後說要謙卑，說自己是最會溝通的政府，實際上謙卑了嗎？溝通了嗎？國民黨不會坐視民進黨蠻橫，希望僑界能夠持續關心台灣政治，並給予國民黨支持與鼓勵，讓國民黨能發揮最強力的監督作用。

僑胞高喊「國民黨加油！洪秀柱加油！」洪秀柱預計在芝加哥停留一晚，明天啟程前往休士頓，繼續向僑胞們表達感謝與募款行程。1060117

(中央社)