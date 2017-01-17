洪秀柱：顧立雄反悔拖延 黨工如何過年
中國國民黨主席洪秀柱訪美抵達芝加哥，她對僑胞表示，不當黨產委員會主委顧立雄言而無信，反悔了，要延後開會，「這樣一拖，黨工們這個年怎麼過？」
洪秀柱於美西時間16日自舊金山飛往芝加哥，50多位熱情僑胞至機場接機；隨後前往餐廳與芝加哥近600位僑胞進行晚宴及座談。
有僑胞對目前台灣社會分裂情況表示憂心，洪秀柱說，台灣現在不管平日或假日，都有許多民眾因為不同議題走上街頭發出怒吼，但民進黨政府一意孤行，根本不在乎人民。
她說，赴美前幾天，收到行管會同仁訊息，表示已與不當黨產處理委員會溝通，希望解凍部分資金，讓國民黨能在過年前履行法定義務，而當時黨產會也承諾，將依據法院裁定結果，過年前會召開委員會予以解凍。
洪秀柱說，昨天她又收到顧立雄言而無信的訊息，「反悔、不開會了」，把時間往後拖，顧立雄這樣一拖，黨工們這個年怎麼過？黨產會為了鬥爭，不顧勞工生計，無視勞工權益。
她表示，蔡政府上任後說要謙卑，說自己是最會溝通的政府，實際上謙卑了嗎？溝通了嗎？國民黨不會坐視民進黨蠻橫，希望僑界能夠持續關心台灣政治，並給予國民黨支持與鼓勵，讓國民黨能發揮最強力的監督作用。
僑胞高喊「國民黨加油！洪秀柱加油！」洪秀柱預計在芝加哥停留一晚，明天啟程前往休士頓，繼續向僑胞們表達感謝與募款行程。1060117
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。