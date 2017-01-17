攜子販毒掩耳目 孕婦與毒蟲同居人被逮

我要評比

黃姓女藥頭(左)與曾姓同居人(左二)被警方移送。(謝瓊雲翻攝)

警方在黃女租屋處查獲安非他命毒品與吸食工具。(謝瓊雲翻攝)

高齡孕婦大腹便便還攜子販毒，彰化縣39歲黃姓女子懷有7個月身孕，身邊還帶著兩名幼子，藉此掩人耳目販毒維生，和美警分局16日在彰化地檢署檢察官吳宗穎指揮下，將黃女等5人帶回，偵訊後依毒品罪移送法辦。

警方調查，黃女離過婚，與51歲曾姓男友同居，育有5歲、2歲兩位兒子，兩人均無業，平日僅靠販毒牟利，黃女經常帶著幼子當掩護，利用租屋處後方停車場與偏僻鄉間，交易販毒。

和美警分局偵查隊副隊長王識凱說，黃姓女藥頭與曾姓同居人租住在鄉間小屋，利用鄉下社區出入單純，便於隨時掌握屋外到訪陌生人動態特性，藉此規避警方查緝。

警方歷經2個多月蒐證，昨天兵分多路掃蕩，前往黃女住處與藥腳處搜索，當場將查獲安非他命27小包、重約38.5公克，及毒品吸食工具，黃女、曾男等5人訊後依毒品罪移送。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時)