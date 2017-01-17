年關將至 家扶辦活動助貧童過好年

淑麗媽媽及其他幾位受扶助的媽媽們，熬夜趕工親自一針一線縫製成紅包袋及鯉魚鑰匙包，盼贈給響應捐款行動的愛心人士。（陳世宗翻攝）

家扶呼籲大人撥年終、小孩幫小孩，都能讓這個年過得更有意義。（陳世宗翻攝）

農曆年關將屆，家家戶戶準備歡喜團圓、迎接新年，但對弱勢家庭來說卻是充滿擔憂和無奈。在家扶基金會扶助的2萬7500多個家庭中，就有7382名貧困兒童因隔代、父母雙亡、父母入獄等因素，無法和自己的父母一起過年，或者有一個像樣的年節。

為讓這些孩子能夠溫暖過好年，家扶推出「掏掏零錢助貧過好年」愛心募款活動，民眾只要單筆捐款2000元，即可獲贈手製限量喜氣洋洋的「紅包袋或年年有魚鑰匙包」一個；希望大家以實際的行動加入捐款行列，讓貧困的兒童與家庭因您的幫助，而能夠過個好年。

家扶扶助的受助家庭中，以2015年為例，已輔導3306戶家庭自立，其中有1071戶的受助家長在社會大眾的幫助下，培養學習一技之長獲得家庭基本生活所需，收入漸漸穩定而脫貧自立。淑麗媽媽就是最好的例子，正靠著自己的雙手，努力工作朝脫貧自立邁進。

淑麗媽媽在6年前因丈夫罹患癌症無法工作，家裡所有開銷都落在她身上，平時要照顧生病的丈夫以及就讀小學的孩子，只能擔任臨時工賺取微薄的收入，但家裡的經濟總是入不敷出。

在獲得家扶中心認養幫助後，社工老師多次鼓勵淑麗媽媽加入家扶幸福小舖，參加縫紉班技藝培訓課程，沒想到她一接觸縫紉便愛不釋手，一頭栽入手作縫紉的成就感之中，她的作品無論是拼布背包、手機包、筆袋、眼鏡盒等，均深獲指導老師的讚賞。

淑麗媽媽跟著幸福小舖在外擺攤展售產品時，有許多民眾為她加油打氣，尤其看到有人背著自己做的包包，更讓她信心大增。

家扶推出「掏掏零錢助貧過好年」愛心募款活動，其捐款滿額贈的產品，就是出自淑麗媽媽及其他幾位受扶助的單親媽媽之手，她們熬夜趕工親自一針一線縫製成紅包袋及鯉魚鑰匙包，盼回贈給響應捐款行動的愛心人士，讓善心關懷與感謝回饋有了一個交集點。家扶呼籲大人撥年終、小孩幫小孩，都能讓這個年過得更有意義。

(中時)