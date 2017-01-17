羅嘉仁歸期未定 怪右手「投這麼快幹嘛」
富邦悍將投手「火球仁」羅嘉仁，2015年底參與世界12強棒球賽後傷及肩膀關節唇和旋轉肌，隔年初動刀，整季報銷，經過1年的復健後，原本有望趕上今年開季，但目前進度延後了一些，應無法趕上開幕戰，何時能歸隊也還沒有時間表。
羅嘉仁去年初動了右肩內視鏡手術，花了整年的時間休養、復健，去年11月起隨球隊秋訓，傳球距離也拉長到120公尺，但之後因肩膀不適，讓他又暫緩腳步，目前他隨隊球隊春訓調整，羅嘉仁說：「現在傷勢ok，傳接球以手不痛為原則，進牛棚會晚一點，先以體能為主。」
過去1年，羅嘉仁都在師大教授李恆儒的協助下進行復健和訓練，去年季後包括陳偉殷、高國輝等人也一同在師大進行自主訓練，羅嘉仁透露：「陳偉殷有教我一些動作，要我用最輕鬆的方式投球，讓肩膀不會那麼辛苦。」自己嘗試後也收到效果。
羅嘉仁表示，自己已經結束復健期進入訓練階段，但今年何時能重回投手丘還沒有確切時間，「肩膀開刀很難講，對於趕上開季自己也不是那麼急，希望讓自己調整到最好的狀況再上去。」
羅嘉仁曾在2010年旅美時期動右手肘韌帶移植手術(Tommy John)，休養1延後重返球場，去年又動了右肩手術，不僅復健更麻煩，重返球場的例子也不多，除了羅嘉仁之外，國內還有郭泓志、Lamigo桃猿陳禹勳都是肩、肘動刀後成功重回投手丘，羅嘉仁笑說：「是不是球速比較快的都會這樣？」接著還開玩笑地對著他的右手說：「投這麼快幹嘛？」
(中時電子報)
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