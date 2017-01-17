苗栗垃圾管道爆裂 工人遭壓命危

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張男被爆裂的垃圾管道壓住，卡在二樓鷹架上，警消出動雲梯車救人。（黎薇攝）

張男卡在二樓鷹架上，警消出動雲梯車救人。（黎薇攝）

救難人員出動雲梯車和起重機，花費40分鐘才將人拉出。（黎薇攝）

苗栗竹南鎮公園五路一處建築工地下午近2點許發生工安意外，懸掛在外牆的垃圾管道突然從5樓爆裂斷掉，壓到當時站在二樓外鷹架作業的32歲張姓工人。

消防人員先以雲梯車試圖將人卡在二樓鷹架上的張男拉出，因張男下半身被垃圾管壓住，民間出動起重機協助現場救援，40分鐘後將人吊掛送醫，送醫前已無生命跡象。

(中時)