投入台南市長選舉 顏純左23日辭副市長

我要評比

台南市副市長顏純左將投入市長選舉，力拚民進黨內初選，今天更發出首波文宣。他預定23日辭去副市長職務。

擔任原台南縣副縣長6年、台南縣市合併後副市長6年的顏純左，早已表態角逐下屆市長，他今天發出首波文宣，感謝台南市長賴清德、前台南縣長蘇煥智，讓他擁有豐富完整的資歷。

顏純左同時感謝前台南縣長陳唐山，在新書中為他題字「顏市長純左兄，多謝一路相挺」，給他無比的支持和鼓勵。

顏純左預定23日召開記者會，宣佈辭去副市長職務，專心於民進黨內初選。

目前，民進黨內除顏純左外，立委葉宜津也表態參選，其他立委黃偉哲、陳亭妃、林俊憲、王定宇等人雖未宣佈，卻也出現動作，掛出個人看板，引人關注。1060117

(中央社)