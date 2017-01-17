小威澳網大談平等 拒評論川普

美國女網名將小威廉絲（Serena Williams）今天藉馬丁．路德．金恩紀念日（Martin Luther King Day），在澳洲網球公開賽宣揚平等理念，但她拒絕評論與川普相關的議題。

法新社報導，22度大滿貫得主的小威於打進澳網第2輪後，今天身著印有「平等」字樣的T恤與媒體交談。

小威說：「今天是馬丁．路德．金恩紀念日，傳達平等的訊息是件重要的事；平等與所有人的人權，是他生前談論很多、經常嘗試傳遞的議題。」

小威並指出，許多選手都「衷心希望能成為這個運動的一部分」。

美國總統當選人川普，今天選在紀念遇刺身亡的民權運動領袖金恩紀念日上，與金恩的長子會面。川普最近才跟金恩當年的親密戰友、眾議員路易斯（John Lewis）發生口水戰，路易斯已誓言杯葛本週川普的就職典禮。小威則拒絕評論川普。

當被逼問是否擔心川普政府可能對平權造成影響，小威說：「我不談這個，我對這些沒有任何評論」。（譯者：中央社陳亦偉）1060117

(中央社)