陸拒緬難民入境？陸駐緬使館否認

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有緬甸媒體報導，緬甸國防軍與克欽獨立軍日前衝突，當地邊民約4000多人逃往中國大陸卻被拒絕。大陸駐緬甸大使館今天聲稱，大陸並未阻止緬甸邊民入境避戰，且一直提供食品、藥品等援助。

中新網報導，中國大陸駐緬甸大使館今天以發言人名義說，緬甸地方政府已加強對避戰邊民的安置和管理，要求「不到萬不得已，不到中國境內避戰」。

大使館宣稱，中國大陸並未阻止緬甸邊民入境避戰。且出自人道考慮，中國大陸方面一直在向緬甸避戰邊民提供食品、藥品等援助。

緬甸北部地區戰火不斷，住在鄰近中國大陸雲南省的緬甸邊民多年來飽受困擾，因此都將一線之隔的雲南當作庇護所，一有戰火便逃往雲南避難。但中國大陸對這些緬甸邊民的態度，多年來冷熱不一。1060117

(中央社)