文化部國家攝影文化中心 今舉行開工祈福儀式
文化部建置「國家攝影文化中心」，預定場址位在市定古蹟大阪商船株式會社，將具有歷史意義的古蹟空間，轉化成為攝影資產保護的據點。歷經文資審議、古蹟修復再利用審議、基本設計及因應計畫等一連串行政程序，終於在去年底通過審查，並辦理招標及決標。
這項古蹟修復再利用工程，今(17)日舉行開工祈福儀式，由文化部、文化資產局、國立臺灣博物館和承包商潤昶有限公司共同參與，修復工程預定於107年底完成。
國家攝影文化中心位於臺北市懷寧街1號，最早是「直轄市定古蹟原大阪商船株式會社臺北支店」，也是前公路總局的舊址。該建築物於1937年建成，作為日本大阪商船的台北分公司，由日本知名建築師渡邊節設計，為二次大戰戰爭總動員前的最後一批鋼筋混凝土構造建築，為興亞式建築風格，具建築史之價值。1946年之後由臺灣航業公司接手，而後轉予交通部公路總局，2014年5月由臺北市政府公告為市定古蹟，屬於早期的現代主義建築。
攝影影像資產代表了人民生活、社會發展、藝術創作等脈絡，透過保存及活化，連結再現土地與人民的歷史記憶，亦串連成為我們的生活史、文化史、藝術史、地方史。未來攝影文化中心將以「國家記憶」及「攝影藝術」為主軸核心，建構臺灣攝影史綱，進行臺灣攝影家口述影音拍攝，辦理攝影產業調查研究及培育人才工作坊。此外，亦將針對攝影資產的搶救、修復及保存，舉辦攝影藝術推廣教育扎根活動，讓民眾認識台灣土地及人民的影像記憶。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。