「張曼麗抽象畫展」 台北國父紀念館揭幕

張曼麗「伊斯蘭文化藝術展」，1月17日在台北國父紀念館揭幕

旅美畫家張曼麗「伊斯蘭文化藝術展」，1月17日在台北國父紀念館揭幕，張曼麗老師運用混和顏料的方式使得以瞬間捕捉靈感，展現出與自然溝通方式，是台灣難以得見的作品。值得您前往觀賞。

張曼麗，舊金山藝術學院美術碩士，現居美國，展出足跡遍及美國、中國與臺灣等地，更多次於臺灣、美國舉辦個展。擅長以現代抽象的風格語彙與敏銳色感，體現外在世界與內在的深層對話和交流。作品中的幾何形態的方與圓動靜相生，同中有異、異中有同的元素規律和安排，呼應中國哲理對個我小宇宙與自然大宇宙之間和諧的探求，以天人合一的狀態回歸宇宙的本真初心，生發含納萬物的包容，體現「月印萬川」的生命精神力度。

這次主辦單位台灣專案管理學會理事長李仟萬表示，張曼麗的筆觸雖然是簡單的，但型塑了豐富的圖騰，也創作出自己的風格，觀看她的畫作時，我們的思緒會被她的畫作，牽引著、影響著，帶領著我們進入那由複雜到空幽的心境世界，欣賞她的畫作時，記得先放空自己，享受那片刻的無我境界。

張曼麗老師運用混和顏料的方式使得以瞬間捕捉靈感，展現出與自然溝通方式

「張曼麗伊斯蘭文化藝術展」將於106年1月17日至25日在國父紀念館翠亨藝 廊舉行，本次畫展共展出27幅作品。

(中時電子報)