軍火商在美被關 出獄返台控胞弟私吞財產
因企圖自美國出口F-16戰機引擎至大陸遭美國逮捕的軍火商慕可舜，多年前出獄返台後控告胞弟慕可禹與弟媳侵占其公司存款414萬美元。台北地檢署調查時，雙方達成民事和解，慕可舜撤回刑事告訴，檢察官今作出不起訴處分。
慕可舜曾是台灣90年代崛起的軍火商，曾是洛克希德馬丁公司在台業務代表，並經營百通、雷藤公司。2005年間，慕可舜於美國邁阿密遭美方逮捕，理由是違反美國武器出口管制法，企圖非法向大陸出口F-16戰鬥機及武裝黑鷹直升機等軍機引擎等管制武器。
慕可舜遭美國法院判刑6年半及100萬美元罰金，2012年間服刑期滿回台，還一度被懷疑是「共諜」涉嫌外患罪，但台灣高檢署調取美方判決書後，認定慕某的行為僅違反美國法律，不構成外患罪，沒有觸犯中華民國法律，檢方無從追訴，簽結本案。
慕可舜返台後清查百通、雷藤公司帳冊後，發現胞弟與弟媳在2004、2005年間，挪用其存放於新加坡瑞士信貸銀行的存款414萬元。
慕可禹出庭時主張，當年哥哥在美國因案遭逮，即授權他處理在台公司業務及財產，以籌措律師費及保釋金並維持在台公司的經營，並未侵吞哥哥公司資產。
案經北檢兩度不起訴，慕可舜再議成功，北檢第三度展開調查，但慕可舜與胞弟已和解並撤告，全案不起訴。
(中時)
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