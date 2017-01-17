計程車司機性侵韓女 違規小黃全國稽查

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台北市日前發生計程車司機涉性侵韓國女子案，內政部警政署今天表示，除吊銷駕駛執照，即日起到春節期間，鎖定違規計程車全國性稽查，確保乘客安全。

計程車司機詹姓男子涉嫌迷昏3名訪台觀光的韓國女子，引起社會關注，警政署除將督導新北市警方依道路交通管理處罰條例，吊銷司機駕照，也要求各警察機關依「強化計程車駕駛人管理工作執行計畫」加強取締。

警政署表示，涉案人已移送地檢署偵辦並遭羈押，為避免類似案例再次發生，即日起到春節期間，實施全國性計程車專案稽查，重點稽查機場、車站及觀光景點違規計程車，同時配合公路主管機關聯合稽查包車旅遊或違規（法）計程車，希望讓民眾安心搭計程車。1060117

(中央社)