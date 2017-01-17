志工阿嬤推廣閱讀 逾百親友辦借書證

新北市立圖書館土城柑林埤分館阿嬤志工魏玉枝，向左右鄰居與親朋好友介紹閱讀的好處，短短3個月內便成功推薦169位親朋好友辦證借書，成果輝煌，堪稱最佳辦證高手。（新北市立圖書館提供）中央社記者林長順傳真 106年1月17日

新北市立圖書館土城柑林埤分館阿嬤志工魏玉枝，向左右鄰居與親朋好友介紹閱讀的好處，短短3個月內便成功推薦169位親朋好友辦證借書，成果輝煌，堪稱最佳辦證高手。

新北市立圖書館表示，為了鼓勵市民閱讀，去年9月中推出「辦證享好禮」活動，民眾只要推薦親友新辦證達100張，且借閱書籍，即有機會獲得平板電腦的「呼朋喚友」推薦人獎勵，最後由土城區的魏玉枝阿嬤獲得。新北市立圖書館館長高鵬今天特別將獎品頒贈給這位「辦證達人」。

65歲的魏玉枝是土城柑林埤分館的圖書志工，服務已長達17年。平日熱心開朗的她，除了協助書籍上架及整理圖書，是館員不可多得的好幫手，更是Super借書證推銷員，短短3個月內的時間，一共推薦169位親朋好友辦證借書，堪稱最佳閱讀推手。

魏玉枝說，因為在圖書館服務，希望將閱讀熱情和更多人分享，所以看到圖書館的推薦辦證活動時，便積極向臨近的廣福國小師生、自己服務的義工協會、新北市客家薪傳協會、以及左鄰右舍、親朋好友推薦，鼓勵大家辦證借書。

魏玉枝阿嬤總是將借閱證申請表隨身帶在身上，逢人便介紹閱讀的好處，或者空閒時便一一打電話推薦給身邊親朋好友，希望可以帶動更多人閱讀。魏玉枝說，看到大家走進圖書館來借書，是她最開心的事感受閱讀的美好。

對於獲得推薦辦證第一名的榮譽，魏玉枝阿嬤覺得驚訝且雀躍，她說這本來就是自己該做的事，未來也會利用這台平板電腦，繼續推廣閱讀，希望能將圖書館免費的閱讀資源介紹給更多人知道，讓大家願意走進圖書館。1060117

(中央社)