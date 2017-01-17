年齡最小 1歲女童染流感併發重症

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一名1歲孩童沒打流感疫苗，不幸感染流感併發重症，是這次流感季中年紀最小的重症患者。疾管署提醒，流感疫情不排除升溫，高危險群應勤洗手、注意咳嗽禮節。

衛生福利部疾病管制署疫情中心主任劉定萍今天表示，流感重症個案通報數較前一週略升，但近期呈下降趨勢；健保住院人次、門急診類流感就診病例百分比近期也微幅下降。

防疫醫師林詠青表示，上週新增13例流感併發重症確定病例，及1例經審查與流感相關死亡個案。

林詠青說，13例中年紀最小者為1歲女童，也是本流感季重症患者中年紀最小者。她本來身體健康良好，1月初發燒到攝氏40度以上，且咳嗽、流鼻水，隔天出現呼吸困難、嘴唇發紫等緊急住院，所幸住院5天後順利出院。

劉定萍表示，近日還有大陸冷氣團，疫情不排除會緩升。現在社區流感病毒型別以H3N2為主，抗原性監測資料顯示97%H3N2病毒與本季流感季疫苗株吻合。

春節將至，流感疫情可能升溫，林詠青提醒，易重症的高危險群，包含小孩、老人、慢性病者、免疫功能不佳者，應避免出入人多擁擠、空氣不流通的公共場所，如果一定要出門，要勤洗手、戴口罩。

林詠青說，很多人不懂咳嗽禮儀，咳嗽時沒有用手帕或衣袖遮掩，直接用手，結果病毒到處沾，如果觸摸到病菌又摸到臉部、眼睛、鼻子、嘴巴等，還是會被感染，一定要勤洗手。

他表示，很多人戴口罩會重複戴，但呼吸的濕氣會影響口罩防護功能，應每天更換，且上下一定要捏緊戴好。1060117

(中央社)