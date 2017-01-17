虎尾科大攜手企業 啟用模具實習工廠

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虎尾科技大學攜手企業，17日啟用模具自動化實習工廠，產學合作培育智慧機械人才。圖為模具設備。（虎科大提供）中央社記者葉子綱傳真 106年1月17日

虎尾科技大學攜手企業，今天啟用模具自動化實習工廠，產學合作培育智慧機械人才。

虎尾科大下午與綠點高新科技公司，簽署合作備忘錄並為捐贈設備揭牌，開啟產學合作培育模具智慧製造人才的新里程。

虎尾科大校長覺文郁指出，綠點高新科技公司是全球智慧型手機零組件製造的領導廠商之一，從2015年起陸續捐贈虎科大與生產線同步的段差機、磨刀機、三軸加工機、放電加工機、機械手臂等設備。

覺文郁感謝綠點高新科技公司捐贈刀具研磨、模具加工等設備，協助學校建構4.0模具智慧製造示範產線，導入實務技術，促進學用合一，讓學生達到畢業即就業投入職場的效果。1060117

(中央社)