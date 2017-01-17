3年無結果 馬航失蹤班機海底搜尋喊停

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澳洲、馬來西亞與中國大陸政府今天表示，尋找馬來西亞航空MH370失聯班機的海底搜索行動，努力近3年沒有結果，只得宣告暫停。

法新社報導，馬航MH370班機是在2014年3月8日從吉隆坡飛往北京途中失聯，當時機上載了239名乘客與機組人員。

澳洲、馬來西亞與大陸發表聲明說，當局在印度洋南部12萬平方公里搜索區「一直找不到」MH370蹤影。

聲明又說：「儘管使用目前最佳科學、動用尖端科技、使用模型並採納業界最優秀且技術高超的專業人員建議，非常不幸地，搜尋行動還是找不到飛機下落。」

聲明說：「因此，MH370班機海底搜尋行動宣告暫停。」

不過，據英國廣播公司（BBC）報導，罹難者家屬稱此舉「不負責任」，應重新考量。（譯者：中央社張曉雯）1060117

(中央社)