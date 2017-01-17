春節假期出遊 雲嘉南估大年初三最塞
今年春節假期有6天，公路總局第五區養護工程處今天提供雲嘉南易壅塞路段資訊，估大年初三（30日）最塞，其中往劍湖山遊樂區、北港朝天宮等路段，幾乎每年都會嚴重塞車。
國人習慣在春節假期返鄉、走春及出遊，五工處今天公佈雲嘉南區地區容易塞車路段，提醒民眾要注意，免得塞在中途動彈不得，或多走冤枉路。
五工處表示，雲嘉南地區以台3線轉雲212前往劍湖山遊樂區路段、台19線往北港朝天宮這2處路段，因出遊及進香走春者眾，幾乎每年都會嚴重塞車。
台18線阿里山森林遊樂區及中埔路段、台17線139k~142K南鯤鯓五王橋到北門路段、台86線5K、台1線341K至342K往奇美博物館、台南都會公園路段，五工處初判也會出現壅塞。
阿里山公路車潮高，五工處前年起擇重點路段試辦爬坡車道，廣受好評，今年春節前將完成多處爬坡車道，以利大客車及慢車使用。
另外，「台82線30K+700~31K+400路面加高工程、「台39線0K+000~0K+800北上車道拓建工程」及「西濱快速公路八棟寮至九塊厝WH77-B標、WH77-C標工程」等施工區域，往來車輛請依現場管制行駛。
民眾若要進一步了解相關疏運、即時路況及路段通阻資訊，可到交通部公路總局網站、省道即時交通資訊網、公路防救災資訊系統查詢，或撥打專線0800231035詢問。1060117
(中央社)
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