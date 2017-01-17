江啟臣辦捐發票換高麗菜 1小時兌換完畢

高麗菜大落價，盤商收購意願低，立法委員江啟臣今天在服務處舉辦捐發票送高麗菜活動，為了炒熱氣氛，他還自編「發財版PPAP」大秀舞技，800顆高麗菜不到1小時就兌換完畢。

今年高麗菜價格低落，盤商收購意願低，各產地不時傳出農民開放高麗菜自採，江啟臣特別向雲林農民認購300籃高麗菜，今天在豐原服務處舉行「捐發票，幫農民，一起做公益」活動，民眾憑2張當月發票就可換取高麗菜1顆，而所募集的發票全都捐給公益團體，現場吸引了許多婆婆媽媽一同來做愛心。

江啟臣服務處原本認購300籃高麗菜，消息於昨天公布後，就有在地企業墨力國際、旭陽精機等主動跳出來各認購100箱，表示將送給員工食用，國暉鋼鐵更捐錢不拿菜，希望讓江啟臣做公益。而今天現場100籃、共800顆高麗菜也在不到1個小時兌換完畢。

在活動開始前，江啟臣展現不為人知的舞技，自編「發財版PPAP」，取發票與高麗菜合在一起的諧音「發財」，也順道祝賀鄉親新年大發財，創意的台詞讓現場的民眾都大讚有創意。

江啟臣表示，之前台中市蔬果盛產，其他地區立委也協助銷售，所以這次雲林高麗菜因盛產致價格下跌，他也透過雲林縣籍的立委張麗善，向雲林農友採購，希望夠透過與公益團體的結合，讓農民與這些公益團體都能安安心心的過個好年。

江啟臣服務處指出，這次活動收到的統一發票將直接捐贈給家扶中心與台中市新希望社會福利基金會，有些民眾是只捐發票不拿菜，更有民眾送已中獎的發票，還有民眾是特別來換高麗菜後再送給獨居老人，大家非常感謝江啟臣能夠舉辦這樣的活動。1060117

(中央社)